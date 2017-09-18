Победа в Квебеке позволила Ван Эйтванк войти в топ-100 Чемпионской гонки WTA
МОСКВА, 18 сен —
Р-Спорт. Бельгийка Элисон Ван Эйтванк поднялась на 81-ю строчку в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA) после победы на турнире в Квебеке, сообщается на официальном сайте организации.
Ван Эйтванк в финальном матче турнира нанесла поражение венгерке Тиме Бабош и стала 81-й в Чемпионской гонке, шагнув на 42 места вверх. Бабош, в свою очередь, переместилась с 79-й на 60-ю строчку.
Лидирует в Гонке испанка Гарбинье Мугуруса, россиянка Светлана Кузнецова занимает 10-е место, Мария Шарапова потеряла одну позицию и идет 88-й.
Чемпионская гонка WTA, версия от 18 сентября:
1 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5307 очков,
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5025,
3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 4815,
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4797,
5 (5). Винус Уильямс (США) — 4612,
6 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 4210,
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 3655,
8 (8). Елена Остапенко (Латвия) — 3493,
9 (9). Кристина Младенович (Франция) — 2876,
10 (10). Светлана Кузнецова (Россия) — 2846…
15 (15). Елена Веснина (Россия) — 1972…
17 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1945…
31 (31). Дарья Касаткина (Россия) — 1436…
34 (34). Екатерина Макарова (Россия) — 1356…
58 (57). Наталья Вихлянцева (Россия) — 878…
60 (79). Тимя Бабош (Венгрия) — 853…
63 (61). Екатерина Александрова (Россия) — 781…
81 (123). Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — 680…
83 (80). Евгения Родина (Россия) — 643…
88 (87). Мария Шарапова (Россия) — 605.
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