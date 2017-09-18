Победа в Квебеке позволила Ван Эйтванк войти в топ-100 Чемпионской гонки WTA

Ван Эйтванк в финальном матче турнира нанесла поражение венгерке Тиме Бабош и стала 81-й в Чемпионской гонке, шагнув на 42 места вверх. Бабош, в свою очередь, переместилась с 79-й на 60-ю строчку.

Лидирует в Гонке испанка Гарбинье Мугуруса, россиянка Светлана Кузнецова занимает 10-е место, Мария Шарапова потеряла одну позицию и идет 88-й.

Чемпионская гонка WTA, версия от 18 сентября:

1 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5307 очков,

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5025,

3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 4815,

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4797,

5 (5). Винус Уильямс (США) — 4612,

6 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 4210,

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 3655,

8 (8). Елена Остапенко (Латвия) — 3493,

9 (9). Кристина Младенович (Франция) — 2876,

10 (10). Светлана Кузнецова (Россия) — 2846…

15 (15). Елена Веснина (Россия) — 1972…

17 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1945…

31 (31). Дарья Касаткина (Россия) — 1436…

34 (34). Екатерина Макарова (Россия) — 1356…

58 (57). Наталья Вихлянцева (Россия) — 878…

60 (79). Тимя Бабош (Венгрия) — 853…

63 (61). Екатерина Александрова (Россия) — 781…

81 (123). Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — 680…

83 (80). Евгения Родина (Россия) — 643…

88 (87). Мария Шарапова (Россия) — 605.