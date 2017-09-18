Российская теннисистка Александрова вышла во второй круг турнира в Сеуле
МОСКВА, 18 сен —
Р-Спорт. Россиянка Екатерина Александрова одержала победу в первом раунде теннисного турнира в Сеуле, призовой фонд которого превышает 226 тысяч долларов.
Александрова на старте турнира в понедельник нанесла поражение испанке Ларе Арруабаррене, получившей от организаторов седьмой номер посева, в двух партиях со счетом 6:3, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту.
Соперницей 22-летней уроженки Челябинска во втором раунде соревнований будет представительница Таиланда Луксика Кумхум, пробившаяся в основную сетку турнира из квалификации.
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