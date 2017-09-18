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18 сентября 2017, 9:31 | Теннис | Р-Спорт

Российская теннисистка Александрова вышла во второй круг турнира в Сеуле

МОСКВА, 18 сен — Р-Спорт. Россиянка Екатерина Александрова одержала победу в первом раунде теннисного турнира в Сеуле, призовой фонд которого превышает 226 тысяч долларов.

Александрова на старте турнира в понедельник нанесла поражение испанке Ларе Арруабаррене, получившей от организаторов седьмой номер посева, в двух партиях со счетом 6:3, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту.

Соперницей 22-летней уроженки Челябинска во втором раунде соревнований будет представительница Таиланда Луксика Кумхум, пробившаяся в основную сетку турнира из квалификации.
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