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https://sport.mail.ru/news/tennis/31037014/
18 сентября 2017, 8:38 | Теннис | Чемпионат.com

Касаткина и Гаврилова вышли в четвертьфинал турнира в Токио в паре

Россиянка Дарья Касаткина и представительница Австралии Дарья Гаврилова вышли во второй круг турнира в Токио Pan Pacific Open в парном разряде.

Россиянка Дарья <span class=error>Касаткина</span> и представительница Австралии Дарья <span class=error>Гаврилова</span> вышли во второй круг турнира в Токио Pan Pacific <span class=error>Open</span> в парном разряде. Увеличить
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На старте соревнований Касаткина и Гаврилова обыграли украинку Людмилу Киченок и словенку Катарину Среботник — 1:6, 7:5, [10:7].

Поединок продолжался 1 час 28 минут. Касаткина и Гаврилова выполнили 1 эйс, совершили 3 двойные ошибки и использовали 3 брейк-пойнта из 5. На счету Киченок и Среботник 3 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 17.

Соперницы Касаткиной и Гавриловой по четвертьфиналу ещё не определены.
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