Касаткина и Гаврилова вышли в четвертьфинал турнира в Токио в паре
Россиянка Дарья Касаткина и представительница Австралии Дарья Гаврилова вышли во второй круг турнира в Токио Pan Pacific Open в парном разряде.
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На старте соревнований Касаткина и Гаврилова обыграли украинку Людмилу Киченок и словенку Катарину Среботник — 1:6, 7:5, [10:7].
Поединок продолжался 1 час 28 минут. Касаткина и Гаврилова выполнили 1 эйс, совершили 3 двойные ошибки и использовали 3
Соперницы Касаткиной и Гавриловой по четвертьфиналу ещё не определены.
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