Россиянка Касаткина опустилась на одну позицию в рейтинге WTA

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Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге. Наталья Вихлянцева и Екатерина Александрова потеряли по две строчки в рейтинге и теперь занимают 58-е и 75-е место соответственно. Евгения Родина опустилась на три позиции (94).

Мария Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, также сохранила свое место на 103-й строчке.

В первой десятке рейтинга никаких изменений не произошло.

Рейтинг WTA от 18 сентября:

1 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6030 очков,

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5965,

3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5640,

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5520,

5 (5). Винус Уильямс (США) — 4756,

6 (6). Каролин Возняцки (Дания) — 4640,

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4520,

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4410,

9 (9). Доминика Цибулкова (Словакия) — 3770,

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3502…

19 (19). Елена Веснина (Россия) — 2140…

23 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1945…

32 (31). Дарья Касаткина (Россия) — 1625…

35 (35). Екатерина Макарова (Россия) — 1475…

58 (56). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1016…

75 (73). Екатерина Александрова (Россия) — 796…

94 (91). Евгения Родина (Россия) — 667…

103 (103). Мария Шарапова (Россия) — 605.