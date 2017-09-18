Россиянка Касаткина опустилась на одну позицию в рейтинге WTA
ТАСС, 18 сентября. Россиянка Дарья Касаткина опустилась с 31-й на 32-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге. Наталья Вихлянцева и Екатерина Александрова потеряли по две строчки в рейтинге и теперь занимают 58-е и 75-е место соответственно. Евгения Родина опустилась на три позиции (94).
Мария Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, также сохранила свое место на 103-й строчке.
В первой десятке рейтинга никаких изменений не произошло.
Рейтинг WTA от 18 сентября:
1 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6030 очков,
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5965,
3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5640,
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5520,
5 (5). Винус Уильямс (США) — 4756,
6 (6). Каролин Возняцки (Дания) — 4640,
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4520,
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4410,
9 (9). Доминика Цибулкова (Словакия) — 3770,
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3502…
19 (19). Елена Веснина (Россия) — 2140…
23 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1945…
32 (31). Дарья Касаткина (Россия) — 1625…
35 (35). Екатерина Макарова (Россия) — 1475…
58 (56). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1016…
75 (73). Екатерина Александрова (Россия) — 796…
94 (91). Евгения Родина (Россия) — 667…
103 (103). Мария Шарапова (Россия) — 605.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter