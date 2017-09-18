В Петербурге мечтают о русском финале

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На St. Petersburg Open есть давняя традиция — теннисисты, играющие в Северной столице, сами решают свою судьбу. Игроки участвуют в жеребьевки и собственными руками вытаскивают из кубка фишки с номерами «сеяных». Также в процедуре участвуют организаторы турнира и журналисты — чтобы ни у кого не возникало сомнений в честности жеребьевки.

В этот раз возможность поискать себе соперника была у россиян Михаила Южного и Евгения Донского, а также у серба с русскими корнями Виктора Троицки. Правда, вытащить самих себя никому из игроков не удалось, хотя у Донского был шанс из категории «пятьдесят на пятьдесят». В самом конце жеребьевки в кубке оставалось всего две фишки — на одной значился номер россиянина, а на другой — португальца Жоау Соузы. Уже было понятно, что эта пара сыграет между собой, нужно было просто определить очередность. Донской отправился тянуть жребий и достал фишку Соузы.

Общий расклад первого круга для россиян получился таким: Михаилу Южному в соперники достался один из победителей квалификационного турнира, Андрей Кузнецов сыграет с Виктором Троицки, Донской с Соузой, а Даниил Медведев с итальянцем Томасом Фаббиано. Молодой петербургский теннисист Евгений Тюрнев с ходу получил в оппоненты пятую ракетку турнира немца Филиппа Кольшрайбера.

Четыре первые ракетки St. Petersburg Open 2017 — Роберто Баутиста Агут, Жо-Вилфрид Цонга, Фабио Фоньини, Адриан Маннарино — начнут турнир со второго круга. При этом Фоньини сразится с победителем противостояния Южный — победитель квалификации, а Цонга — с лучшим в паре Донской — Соуза.

КЛАССНО СЫГРАТЬ ПРОТИВ РУССКОГО В ФИНАЛЕ

Сразу после жеребьевки игроки поделились впечатлениями от сетки St. Petersburg Open. Михаил Южный нашел позитивные и негативные стороны в грядущем поединке с соперником из квалификации:

— Сетка довольно интересная — уже в первом круге много хороших матчей, — сказал Южный. — Что касается моего жребия, но у встречи с победителем квалификации есть и плюсы и минусы. Главное, что этот теннисист уже играет, он проведет два матча до встречи со мной.

Донской признался, что раньше ему никогда не доводилось лично участвовать в жеребьевке:

— Получилось интересное шоу, — отметил теннисист. — Сетка турнира получилась ровной. Не вижу матчей, где заранее были бы понятны фавориты. С моим будущим соперником португальцем Жоау Соузой я встречался в Кубке Дэвиса. Плюс тренировались вместе с ним в Испании, я знаю его школу. Сделаю для победы все, что возможно.

— С кем хотели бы сыграть в финале, если дойдете до этой стадии?

— Было бы классно сыграть в финале против русского. Такой финал был бы интересен для публики.

Виктор Троицки высоко оценил качества своего первого соперника на петербургском турнире:

— Я хорошо знаю Кузнецова, это опасный теннисист, — заявил Троицки. — В последнем матче я победил, но мы играли на грунте. На харде у него есть преимущество. Это будет непростой матч для каждого из нас.

ОТСУТСТВИЕ ВАВРИНКИ, МОНФИСА И ТИПСАРЕВИЧА ОТКРЫВАЕТ ДОРОГУ ДРУГИМ ИГРОКАМ

В этом сезоне на потенциальных участников St. Petersburg Open обрушилась эпидемия травм. Один из главных героев прошлогоднего турнира Стэн Вавринка был готов вернуться в Россию, но еще летом выбыл до конца сезона. Такая же участь постигла Гаэля Монфиса и Янко Типсаревича. Впрочем, генеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев нашел положительные стороны даже в отсутствие трех ярких игроков:

— К сожалению, травмы помешали им принять участие в турнире. Они действительно не приедут к нам только по медицинским причинам. Вавринка перенес две операции на колене, Монфис не смог доиграть матч US Open, Типсаревич тоже получил травму. Да, есть определенное разочарование, но отсутствие этих теннисистов открывает дорогу к победам для других игроков.

БОЛЕЮ ЗА ДОНСКОГО, ВЕРЮ В ЮЖНОГО

После завершения жеребьевки свое мнение о предстоящем турнире высказала исполнительный директор St. Petersburg Open Наталья Камельзон.

— Какую пару в первом круге вы ждете с большим нетерпением?

— Несмотря на то, что в этот раз у нас нет теннисистов из первой десятки, каждый матч должен получиться ровным. Я всегда особенно болею за Евгения Донского, но его ждет непростой поединок — он попал на Жоау Соузу. Очень жду эту игру — у Жени есть шанс сотворить сенсацию.

— Донской сказал, что хотел бы увидеть на St. Petersburg Open русский финал. По объективным причинам в Петербург не приедут несколько топ-теннисистов. Это повышает шансы российских теннисистов?

— На пресс-конференции Александр Медведев, который хорошо разбирается во многих видах спорта, произнес, что это отличная возможность для молодых и новых игроков. Например, для Андрея Кузнецова, пусть ему тоже выпал тяжелый жребий в первом круге. Но все реально, все в их руках. Петербург посмотрит на своего молодого теннисиста — двадцатилетнего Евгения Тюрнева. У него вполне достойный рейтинг, есть шанс показать хорошую игру. Александр Бублик ведь тоже не с первого турнира стал петербургской звездой, все молодые российские игроки, ни один год, стартовали с wild card. А еще я всегда очень верю в Мишу Южного — здесь его посещает особенное вдохновение. Мы проводим уже третий турнир в Петербурге, и Михаил каждый раз показывает настоящие чудеса.

ТУРНИР ST. PETERSBURG OPEN

18 — 24 сентября

Покрытие — хард

Призовой фонд — 1 миллион долларов

Одиночная сетка — 28 участников

Парная сетка — 16 участников

Действующий победитель — Александр Зверев (Германия).