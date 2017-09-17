Бабош и Главачкова завоевали титул в Квебеке в парном разряде
Венгерка Тимя Бабош, в начале дня проигравшая одиночный финал турнира в Квебеке (Канада) бельгийке Элисон Ван Эйтванк, уверенно завоевала титул в парном разряде, где она выступала вместе с чешкой Андреа Главачковой.
Первые сеяные в финале разгромили получивших «уайлд-кард» канадок Бьянку Андрееску и Карсон Брэнстин — 6:3, 6:1.
Матч продлился всего 50 минут. Бабош и Главачкова два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и использовали 5
Благодаря этой победе
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