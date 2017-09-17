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https://sport.mail.ru/news/tennis/31035045/
17 сентября 2017, 23:29 | Теннис | Чемпионат.com

Бабош и Главачкова завоевали титул в Квебеке в парном разряде

Венгерка Тимя Бабош, в начале дня проигравшая одиночный финал турнира в Квебеке (Канада) бельгийке Элисон Ван Эйтванк, уверенно завоевала титул в парном разряде, где она выступала вместе с чешкой Андреа Главачковой.

Первые сеяные в финале разгромили получивших «уайлд-кард» канадок Бьянку Андрееску и Карсон Брэнстин — 6:3, 6:1.

Матч продлился всего 50 минут. Бабош и Главачкова два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и использовали 5 брейк-пойнтов из 7. На счету канадок 1 эйс, 3 двойные и 1 заработанный брейк-пойнт, который они реализовали.

Благодаря этой победе чешско-венгерская пара поднялась на одну строчку в чемпионской гонке, заняв седьмое место. Интересно, что обогнали они Андреа Главачкову и Пэн Шуай. Дело в том, что очки в гонке считаются именно для конкретных дуэтов, поэтому в случае смены напарницы по ходу сезона их набор начинается заново. Главачкова набрала 2776 рейтинговых баллов с Пэн и 2796 — с Бабош.
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