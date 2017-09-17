Бельгийские теннисисты сыграют с французами в финале Кубка Дэвиса
ТАСС, 17 сентября. Сборные Бельгии и Франции встретятся в финале Мировой группы Кубка Дэвиса по теннису.
Сборная Франции в составе Люка Пуи,
Во другом матче ½ финала сборная Бельгии (Стив Дарси, Рубен Бемельманс, Артур де Греф и Давид Гоффен) были сильнее команды Австралии со счетом 3−2.
Финал Бельгия — Франция пройдет с 24 по 26 ноября. Кубок Дэвиса 2016 года завоевала сборная Аргентины, в нынешнем сезоне вылетевшая из турнира уже в первом раунде.
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