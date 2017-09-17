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https://sport.mail.ru/news/tennis/31034729/
17 сентября 2017, 21:52 | Теннис | ТАСС

Бельгийские теннисисты сыграют с французами в финале Кубка Дэвиса

ТАСС, 17 сентября. Сборные Бельгии и Франции встретятся в финале Мировой группы Кубка Дэвиса по теннису.

Сборная Франции в составе Люка Пуи, Жо-Вильфрида Цонга, Пьер-Юга Эрбера и Николя Маю в первом полуфинале победила команду Сербии со счетом 3−1.

Во другом матче ½ финала сборная Бельгии (Стив Дарси, Рубен Бемельманс, Артур де Греф и Давид Гоффен) были сильнее команды Австралии со счетом 3−2.

Финал Бельгия — Франция пройдет с 24 по 26 ноября. Кубок Дэвиса 2016 года завоевала сборная Аргентины, в нынешнем сезоне вылетевшая из турнира уже в первом раунде.
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