Россия не сняла гостевое проклятье

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КУБОК ДЭВИСА. ВЕНГРИЯ — РОССИЯ — 3−1

15 сентября, пятница. Фучович — РУБЛЕВ — 6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3. Балаж — ХАЧАНОВ — 6:3, 2:6, 6:7 (12:14), 1:6.

16 сентября, суббота. Фучович/Балаж — МЕДВЕДЕВ/КРАВЧУК — 7:6 (7:4), 6:4, 7:6 (7:4).

17 сентября, воскресенье. Фучович — ХАЧАНОВ — 7:5, 6:4, 6:4.

Российская команда, вернувшаяся в Мировую группу после пятилетнего перерыва, не смогла остаться в элите и следующий сезон проведет в дивизионе рангом ниже. Сборная России, временно оставшаяся без бессменного на протяжении многих лет капитана Шамиля Тарпищева, проиграла седьмой выездной матч подряд. На этот раз под руководством Игоря Куницына.

На бумаге наша молодая команда с восходящими звездами в составе выглядела явным фаворитом. Болельщикам противостояние с Венгрией представлялось легкой прогулкой, как не старались временный капитан с тренерским штабом предупредить, что незвездный соперник на своей площадке очень опасен.

Главным героем уик-энда оказался 113-я ракетка мира Мартон Фучович, добывший для хозяев три очка, в том числе и в ключевом воскресном поединке с Кареном Хачановым.

Лидеру сборной России возвращение с американского харда на медленный грунт далось непросто. В пятницу он три с лишним часа — почти до полуночи по местному времени — мучился с Аттилой Балажем и сломал-таки его на драматичном тай-брейке в третьем сете, который выиграл со счетом 14:12. На четвертую партию венгру буквально не хватило сил, и он сдался — 3:6, 6:2, 7:6 (14:12), 6:1 в пользу россиянина.

Тем удивительнее было, что в субботу Балаж не просто вышел на парную комбинацию, но и выглядел на корте едва ли не лучше всех. Балаж с Фучовичем, которые время от времени играют в паре на челленджерах, действовали более слаженно, чем впервые вышедшие на корт в тандеме Константин Кравчук и Даниил Медведев, и переигрывали россиян именно в парный теннис. Россияне же излишне много ошибались и мало что могли противопоставить неутомимым венграм и проиграли в трех партиях — 6:7 (4:7), 4:6, 6:7 (4:7).

После этого фаворитом в борьбе за путевку в Мировую группу стала команда Габора Ковеша. Чтобы сохранить шансы россиянина Хачанову во что бы то ни стало нужно было побеждать Фучовича. Но его визави вновь выдал потрясающий поединок.

Встреча началась на 2,5 часа позже запланированного срока — в Будапеште лил дождь. Но к тому моменту, когда теннисисты, наконец, появились на корте, уже вовсю светило солнце.

Еще в первый день первая ракетка хозяев проявил себя грамотным теннисистом, умеющим играть на грунте и способным то потерпеть, то вынудить соперника ошибиться, то обострить или провести результативную атаку самому. Именно в такой манере он действовал и против Хачанова.

Вначале соперники в борьбе удерживали каждый свою подачу. А когда россиянин впервые добрался до брейк-пойнта, тот был уже скрытым сетболом. Но в этом розыгрыше венгр трижды пробил по линии и угрозу от себя отвел. Тут же сам взял чужую подачу — со счета 30:15 Хачанов допустил три ошибки подряд. За принимающими остались и следующие два гейма, причем вторую подряд свою подачу россиянин проиграл двойной. Подавая на сет во второй раз, хозяин корта не дрогнул — 7:5.

За Хачанова активно болели партнеры на скамейке, в том числе Андрей Рублев, словно и не думавший о том, что ему, возможно, придется бороться за решающее очко. А за Фучовича — весь стадион, который, в отличие от первого дня, был весьма активен.

На старте второй партии венгр взял две свои подачи «под ноль», сделал брейк, потом еще один и ушел в отрыв — 5:2. Один гейм россиянин вернул, но при 5:4 Мартон вновь отыграл надежно и нагло и, завершив при 40:15 розыгрыш эффектным кроссом, повел 2:0 по сетам.

В дебюте третьего сета Фучович взял восемь очков из девяти, сделал ранний брейк и повел 2:0. Этого задела ему хватило, чтобы в итоге довести встречу до победы. Было видно, что 25-летний теннисист устал, но расслабиться он себе не позволил. Дрогнул венгр по традиции только тогда, когда подавал на матч. У Хачанова имелся двойной брейк-пойнт, но в обоих случаях он допускал ошибки. А Фучович, как только заработал двойной матчбол, свой шанс не упустил. Хотя концовка получилась скандальной. После долгого розыгрыша мяч, посланный россиянином, приземлился в районе задней линии. Кто-то на трибуне крикнул «Аут!», болельщики заликовали. Венгерская команда уже праздновала, а Карен, Даниил Медведев и капитан Куницын еще долго ходили за судьей, пытаясь ей что-то доказать.

Как бы то ни было, сборная Венгрии в следующем году впервые с 1996-го сыграет в Мировой группе, а российская команда вновь начнет сезон в Группе I. Видимо, российской молодежи, прежде чем, закрепиться в элите и начать большой путь за Серебряной салатницей, нужно получить еще несколько серьезных уроков.