Россия не сняла гостевое проклятье
Сборная России проиграла Венгрии и не смогла остаться в Мировой группе.
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КУБОК ДЭВИСА. ВЕНГРИЯ — РОССИЯ — 3−1
15 сентября, пятница. Фучович — РУБЛЕВ — 6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3. Балаж — ХАЧАНОВ — 6:3, 2:6, 6:7 (12:14), 1:6.
16 сентября, суббота. Фучович/Балаж — МЕДВЕДЕВ/КРАВЧУК — 7:6 (7:4), 6:4, 7:6 (7:4).
17 сентября, воскресенье. Фучович — ХАЧАНОВ — 7:5, 6:4, 6:4.
Российская команда, вернувшаяся в Мировую группу после пятилетнего перерыва, не смогла остаться в элите и следующий сезон проведет в дивизионе рангом ниже. Сборная России, временно оставшаяся без бессменного на протяжении многих лет капитана Шамиля Тарпищева, проиграла седьмой выездной матч подряд. На этот раз под руководством Игоря Куницына.
На бумаге наша молодая команда с восходящими звездами в составе выглядела явным фаворитом. Болельщикам противостояние с Венгрией представлялось легкой прогулкой, как не старались временный капитан с тренерским штабом предупредить, что незвездный соперник на своей площадке очень опасен.
Главным героем
Лидеру сборной России возвращение с американского харда на медленный грунт далось непросто. В пятницу он три с лишним часа — почти до полуночи по местному времени — мучился с Аттилой Балажем и
Тем удивительнее было, что в субботу Балаж не просто вышел на парную комбинацию, но и выглядел на корте едва ли не лучше всех. Балаж с Фучовичем, которые время от времени играют в паре на челленджерах, действовали более слаженно, чем впервые вышедшие на корт в тандеме Константин Кравчук и Даниил Медведев, и переигрывали россиян именно в парный теннис. Россияне же излишне много ошибались и мало что могли противопоставить неутомимым венграм и проиграли в трех партиях — 6:7 (4:7), 4:6, 6:7 (4:7).
После этого фаворитом в борьбе за путевку в Мировую группу стала команда Габора Ковеша. Чтобы сохранить шансы россиянина Хачанову во что бы то ни стало нужно было побеждать Фучовича. Но его визави вновь выдал потрясающий поединок.
Встреча началась на 2,5 часа позже запланированного срока — в Будапеште лил дождь. Но к тому моменту, когда теннисисты, наконец, появились на корте, уже вовсю светило солнце.
Еще в первый день первая ракетка хозяев проявил себя грамотным теннисистом, умеющим играть на грунте и способным то потерпеть, то вынудить соперника ошибиться, то обострить или провести результативную атаку самому. Именно в такой манере он действовал и против Хачанова.
Вначале соперники в борьбе удерживали каждый свою подачу. А когда россиянин впервые добрался до
За Хачанова активно болели партнеры на скамейке, в том числе Андрей Рублев, словно и не думавший о том, что ему, возможно, придется бороться за решающее очко. А за Фучовича — весь стадион, который, в отличие от первого дня, был весьма активен.
На старте второй партии венгр взял две свои подачи «под ноль», сделал брейк, потом еще один и ушел в отрыв — 5:2. Один гейм россиянин вернул, но при 5:4 Мартон вновь отыграл надежно и нагло и, завершив при 40:15 розыгрыш эффектным кроссом, повел 2:0 по сетам.
В дебюте третьего сета Фучович взял восемь очков из девяти, сделал ранний брейк и повел 2:0. Этого задела ему хватило, чтобы в итоге довести встречу до победы. Было видно, что 25-летний теннисист устал, но расслабиться он себе не позволил. Дрогнул венгр по традиции только тогда, когда подавал на матч. У Хачанова имелся двойной
Как бы то ни было, сборная Венгрии в следующем году впервые с 1996-го сыграет в Мировой группе, а российская команда вновь начнет сезон в Группе I. Видимо, российской молодежи, прежде чем, закрепиться в элите и начать большой путь за Серебряной салатницей, нужно получить еще несколько серьезных уроков.
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