Кафельников назвал разочарованием вылет сборной России из Мировой группы Кубка Дэвиса

Ранее сборная России уступила венграм со счетом 1−3 и вылетела из Мировой группы Кубка Дэвиса. В следующем сезоне россияне будут выступать в европейско-африканской группе.

«Печально, это разочарование. Трудно сказать [есть ли у этого состава сборной будущее]», — сказал Кафельников.

В Мировой группе выступают 16 команд, проигравшие в 1/8 финала сборные вынуждены проводить матчи за сохранение места в элите. В феврале сборная России уступила команде Сербии со счетом 1−4, получив в соперники по стыковым матчам одного из победителей турнира в европейско- африканской группе — сборную Венгрии.