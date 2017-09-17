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https://sport.mail.ru/news/tennis/31034608/
17 сентября 2017, 21:39 | Теннис | ТАСС

Кафельников назвал разочарованием вылет сборной России из Мировой группы Кубка Дэвиса

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Вылет сборной России из Мировой группы Кубка Дэвиса по теннису стал разочарованием. Об этом ТАСС заявил вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников.

Ранее сборная России уступила венграм со счетом 1−3 и вылетела из Мировой группы Кубка Дэвиса. В следующем сезоне россияне будут выступать в европейско-африканской группе.

«Печально, это разочарование. Трудно сказать [есть ли у этого состава сборной будущее]», — сказал Кафельников.

В Мировой группе выступают 16 команд, проигравшие в 1/8 финала сборные вынуждены проводить матчи за сохранение места в элите. В феврале сборная России уступила команде Сербии со счетом 1−4, получив в соперники по стыковым матчам одного из победителей турнира в европейско- африканской группе — сборную Венгрии.
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