Сборная России проиграла венграм в Кубке Дэвиса и покинула Мировую группу
ТАСС, 17 сентября. Сборная России по теннису со счетом 1−3 уступила команде Венгрии в матче
плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса, проходящем в Будапеште.
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В четвертой игре Карен Хачанов уступил Мартону Фучовичу со счетом 5:7, 4:6, 4:6. Игра продолжалась 2 часа 12 минут. Общий счет противостояния стал 3−1 в пользу венгров. В заключительном матче сыграют Андрей Рублев и Аттила Балаж.
После этого поражения сборная России вылетела из Мировой группы Кубка Дэвиса. В следующем сезоне россияне будут выступать в
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