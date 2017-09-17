Сборная России проиграла венграм в Кубке Дэвиса и покинула Мировую группу

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В четвертой игре Карен Хачанов уступил Мартону Фучовичу со счетом 5:7, 4:6, 4:6. Игра продолжалась 2 часа 12 минут. Общий счет противостояния стал 3−1 в пользу венгров. В заключительном матче сыграют Андрей Рублев и Аттила Балаж.