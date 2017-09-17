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17 сентября 2017, 20:54 | Теннис | ТАСС

Сборная России проиграла венграм в Кубке Дэвиса и покинула Мировую группу

ТАСС, 17 сентября. Сборная России по теннису со счетом 1−3 уступила команде Венгрии в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса, проходящем в Будапеште.

В четвертой игре <span class=error>Карен</span> <span class=error>Хачанов</span> уступил <span class=error>Мартону</span> Фучовичу со счетом 5:7 4:6 4:6. Увеличить
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В четвертой игре Карен Хачанов уступил Мартону Фучовичу со счетом 5:7, 4:6, 4:6. Игра продолжалась 2 часа 12 минут. Общий счет противостояния стал 3−1 в пользу венгров. В заключительном матче сыграют Андрей Рублев и Аттила Балаж.

После этого поражения сборная России вылетела из Мировой группы Кубка Дэвиса. В следующем сезоне россияне будут выступать в европейско-африканской группе.
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Белорусские теннисисты не пробились в Мировую группу Кубка Дэвиса, уступив швейцарцам

Белорусские теннисисты не пробились в Мировую группу Кубка Дэвиса, уступив швейцарцам

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисисты сборной Беларуси не смогли пробиться в Мировую группу Кубка Дэвиса, проиграв в гостях команде Швейцарии со счетом 2:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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