Швейцария сравняла счёт в матче плей-офф Кубка Дэвиса с Беларусью

Теннисисты провели на корте 2 часа 37 минут. Лааксонен лишь однажды проиграл свою подачу, причём перед этим, при счёте 4:4, у него был двойной брейк-пойнт.



Таким образом, судьба этого матча решится в противостоянии Марко Кьюдинелли и Ярослава Шило. Напомним, что Беларусь не была в Мировой группе с 2007 года, а Швейцария в 2014-м впервые в истории завоевала кубок Дэвиса.



Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы. Биль

Швейцария — Беларусь — 2−2.