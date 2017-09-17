Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/31033708/
17 сентября 2017, 18:31 | Теннис | Чемпионат.com

Швейцария сравняла счёт в матче плей-офф Кубка Дэвиса с Беларусью

Генри Лааксонен принёс сборной Швейцарии второе очко в домашнем матче со сборной Беларуси, в четырёх сетах одержав победу над Дмитрием Жирмонтом — 6:2, 6:2, 5:7, 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа 37 минут. Лааксонен лишь однажды проиграл свою подачу, причём перед этим, при счёте 4:4, у него был двойной брейк-пойнт.

Таким образом, судьба этого матча решится в противостоянии Марко Кьюдинелли и Ярослава Шило. Напомним, что Беларусь не была в Мировой группе с 2007 года, а Швейцария в 2014-м впервые в истории завоевала кубок Дэвиса.

Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы. Биль
Швейцария — Беларусь — 2−2.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп