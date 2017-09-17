Дияс завоевала первый титул WTA, победив в Токио

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Дияс в финальном поединке в воскресенье взяла верх над японкой Мию Като — 6:2, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут.