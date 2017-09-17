Дияс завоевала первый титул WTA, победив в Токио
МОСКВА, 17 сен —
Р-Спорт. Казахстанская спортсменка Зарина Дияс выиграла первый в карьере титул Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, победив на соревнованиях в Токио.
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Дияс в финальном поединке в воскресенье взяла верх над японкой Мию Като — 6:2, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут.
Благодаря победе в Токио 23-летняя уроженка
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