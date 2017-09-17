Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/31031319/
17 сентября 2017, 11:57 | Теннис | Р-Спорт

Дияс завоевала первый титул WTA, победив в Токио

МОСКВА, 17 сен — Р-Спорт. Казахстанская спортсменка Зарина Дияс выиграла первый в карьере титул Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, победив на соревнованиях в Токио.

Казахстанская спортсменка Зарина Дияс выиграла первый в карьере титул Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде победив на соревнованиях в Токио. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Дияс в финальном поединке в воскресенье взяла верх над японкой Мию Като — 6:2, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут.

Благодаря победе в Токио 23-летняя уроженка Алма-Аты, занимающая 100-е место в мировом рейтинге, заработала 43 тысячи долларов призовых и 280 рейтинговых очков, Като — 21,4 тысячи и 180 очков соответственно. Призовой фонд турнира превышает 226 тысяч долларов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
15 сентября

Липницкая рассказала о своей анорексии и «фейковом» отце

Нападки на позицию Овечкина по ОИ и его благотворительность – мерзкие. Мнение

Почему «Роза Хутор» выселяет центр по реабилитации детей-инвалидов