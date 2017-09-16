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https://sport.mail.ru/news/tennis/31029427/
16 сентября 2017, 23:58 | Теннис | Lenta.Ru

Шарапова рассказала о зависти соотечественницы Дементьевой из-за контрактов

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о зависти соотечественницы Елены Дементьевой из-за ее контрактов. Выдержку из автобиографии Шараповой опубликовал «Чемпионат.com».

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> рассказала о зависти соотечественницы Елены Дементьевой <nobr>из-за </nobr>ее контрактов. <span class=error>Шарапова</span> отметила что причиной негатива была не только ее сила но и съемки в рекламе. По словам бывшей первой ракетки мира <nobr>из-за </nobr>нее Дементьева не могла подписать соглашений с японскими компаниями. Увеличить
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«Лена Дементьева всегда ездила на турниры с мамой. Она буквально сверлила меня взглядом и всегда смотрела косо. Однажды я узнала от своего массажиста, который работал со многими российскими теннисистками, что мама Дементьевой сказала, что она не может заключить ни одного контракта в Японии, потому что все компании выбрали меня», — написала Шарапова.

Россиянка отметила, что причиной зависти служили ее рекламные съемки, а не высокий уровень тенниса. «Некоторых это просто выводило из себя», — подытожила бывшая первая ракетка мира.

После окончания Открытого чемпионата США Шарапова поднялась на 43 строчки в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), заняв в нем 103-е место.

Турнир стал для россиянки первым в серии «Большого шлема» после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

Дементьева завершила карьеру в 2010 году. За карьеру она выиграла 16 турниров WTA и 3 турнира ITF в одиночном разряде, заработав более 14,5 миллиона долларов призовых. В 2008 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пекине.
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