Шарапова рассказала о зависти соотечественницы Дементьевой из-за контрактов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Лена Дементьева всегда ездила на турниры с мамой. Она буквально сверлила меня взглядом и всегда смотрела косо. Однажды я узнала от своего массажиста, который работал со многими российскими теннисистками, что мама Дементьевой сказала, что она не может заключить ни одного контракта в Японии, потому что все компании выбрали меня», — написала Шарапова.

Россиянка отметила, что причиной зависти служили ее рекламные съемки, а не высокий уровень тенниса. «Некоторых это просто выводило из себя», — подытожила бывшая первая ракетка мира.

После окончания Открытого чемпионата США Шарапова поднялась на 43 строчки в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), заняв в нем 103-е место.

Турнир стал для россиянки первым в серии «Большого шлема» после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

Дементьева завершила карьеру в 2010 году. За карьеру она выиграла 16 турниров WTA и 3 турнира ITF в одиночном разряде, заработав более 14,5 миллиона долларов призовых. В 2008 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пекине.