Чилич и Мектич вывели сборную Хорватии вперёд в матче «Кубка Дэвиса»

Матч продолжался 3 часа 58 минут. За это время Чилич и Мектич сделали 13 эйсов, дважды ошиблись при подаче и реализовали шесть брейк-пойнтов, а их оппоненты пять раз подали навылет, допустили 11 двойных ошибок и сделали три брейка.

Таким образом, счёт в матче между сборными Хорватии и Колумбии стал 2:1.