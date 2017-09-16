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https://sport.mail.ru/news/tennis/31029214/
16 сентября 2017, 22:46 | Теннис | GoTennis.ru

Чилич и Мектич вывели сборную Хорватии вперёд в матче «Кубка Дэвиса»

Хорваты Марин Чилич и Никола Мектич переиграли колумбийцев Хуана-Себастьяна Кабала и Алехандро Фалью со счётом 5/7, 6/7 (5), 6/4, 6/2, 6/4 в матче плей-офф Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса».

Матч продолжался 3 часа 58 минут. За это время Чилич и Мектич сделали 13 эйсов, дважды ошиблись при подаче и реализовали шесть брейк-пойнтов, а их оппоненты пять раз подали навылет, допустили 11 двойных ошибок и сделали три брейка.

Таким образом, счёт в матче между сборными Хорватии и Колумбии стал 2:1.
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