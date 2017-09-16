Тимеа Бабош стала второй финалисткой турнира в Квебеке, обыграв Люси Шафаржову

Встреча длилась 1 час 40 минут. За это время 24-летняя Бабош сделала десять эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт, а 30-летняя Шафаржова шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не сделала ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:2.

В финале турнира Coupe Banque Nationale Бабош скрестит ракетки с бельгийкой Алисон ван Уйтванк.