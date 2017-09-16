«Кубок Дэвиса». Парный матч между сборными Японии и Бразилии перенесён на воскресенье из-за дождя
Парный матч сборных Японии и Бразилии в
плей-офф Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» пришлось перенести на воскресенье, 17 сентября из-за сильного дождя. Об этом сообщается в официальном микроблоге турнира на сервисе Twitter.
Напомним, что по результатам первого игрового дня команда Японии лидирует со счётом 2:0.
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