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https://sport.mail.ru/news/tennis/31029056/
16 сентября 2017, 21:59 | Теннис | GoTennis.ru

«Кубок Дэвиса». Парный матч между сборными Японии и Бразилии перенесён на воскресенье из-за дождя

Парный матч сборных Японии и Бразилии в плей-офф Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» пришлось перенести на воскресенье, 17 сентября из-за сильного дождя. Об этом сообщается в официальном микроблоге турнира на сервисе Twitter.

Напомним, что по результатам первого игрового дня команда Японии лидирует со счётом 2:0.
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