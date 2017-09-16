Гильермо Клезар извинился за свой оскорбительный жест, но всё равно получил штраф
Бразилец Гильермо Клезар принёс извинения за свой оскорбительный жест в матче командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса».
«Я думаю, мой жест не вписывается в принятые нормы уважения к сопернику, поэтому приношу свои искренние извинения», — приводит слова Клезара The Telegraf.
Тем не менее, ITF сочла это неспортивным поведением со стороны теннисиста и оштрафовала его на 1500 долларов.
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