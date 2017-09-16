Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/31028734/
16 сентября 2017, 20:41 | Теннис | GoTennis.ru

Гильермо Клезар извинился за свой оскорбительный жест, но всё равно получил штраф

Бразилец Гильермо Клезар принёс извинения за свой оскорбительный жест в матче командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса».

«Я думаю, мой жест не вписывается в принятые нормы уважения к сопернику, поэтому приношу свои искренние извинения», — приводит слова Клезара The Telegraf.

Тем не менее, ITF сочла это неспортивным поведением со стороны теннисиста и оштрафовала его на 1500 долларов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
16 сентября

Гильермо Клезар извинился за свой оскорбительный жест, но всё равно получил штраф

Евгений Донской: Было бы классно сыграть в финале против русского

Виктор Троицки: На харде у Кузнецова есть преимущество