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https://sport.mail.ru/news/tennis/31028733/
16 сентября 2017, 20:39 | Теннис | GoTennis.ru

«Кубок Дэвиса». Путц и Штруфф принесли второе очко сборной Германии

Немцы Тим Путц и Ян-Леннард Штруфф переиграли португальцев Жоао Соусу и Гаштао Элиаша со счётом 6/2, 4/6, 6/7 (5), 6/4, 6/4 в матче плей-офф Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса».

Встреча длилась 3 часа 37 минут. За это время Путц и Соуса сделали восемь эйсов, пять раз ошиблись при подаче и реализовали пять брейк-пойнтов, а Соуса и Элиаш четыре раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и сделали два эйса.

Таким образом, счёт в матче между командами Германии и Португалии стал 2:1.
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