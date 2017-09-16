«Кубок Дэвиса». Путц и Штруфф принесли второе очко сборной Германии
Немцы Тим Путц и
Ян-Леннард Штруфф переиграли португальцев Жоао Соусу и Гаштао Элиаша со счётом 6/2, 4/6, 6/7 (5), 6/4, 6/4 в матче плей-офф Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса».
Встреча длилась 3 часа 37 минут. За это время Путц и Соуса сделали восемь эйсов, пять раз ошиблись при подаче и реализовали пять
Таким образом, счёт в матче между командами Германии и Португалии стал 2:1.
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