«Кубок Дэвиса». Путц и Штруфф принесли второе очко сборной Германии

Встреча длилась 3 часа 37 минут. За это время Путц и Соуса сделали восемь эйсов, пять раз ошиблись при подаче и реализовали пять брейк-пойнтов, а Соуса и Элиаш четыре раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и сделали два эйса.

Таким образом, счёт в матче между командами Германии и Португалии стал 2:1.