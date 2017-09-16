Алисон ван Уйтванк отдала сопернице лишь три гейма в полуфинале турнира в Квебеке
98-я ракетка мира, бельгийка Алисон ван Уйтванк, взяла верх над Татьяной Мариа, занимающей 58-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/2 и вышла в финал соревнований в Квебеке.
Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время 23-летняя ван Уйтванк сделала один эйс, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять
В финале турнира Coupe Banque Nationale ван Уйтванк скрестит ракетки либо с чешкой Люси Шафаржовой, либо с Венгеркой Тимеа Бабош.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter