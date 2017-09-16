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https://sport.mail.ru/news/tennis/31028458/
16 сентября 2017, 19:54 | Теннис | GoTennis.ru

Алисон ван Уйтванк отдала сопернице лишь три гейма в полуфинале турнира в Квебеке

98-я ракетка мира, бельгийка Алисон ван Уйтванк, взяла верх над Татьяной Мариа, занимающей 58-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/2 и вышла в финал соревнований в Квебеке.

Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время 23-летняя ван Уйтванк сделала один эйс, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 30-летняя Мариа четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

В финале турнира Coupe Banque Nationale ван Уйтванк скрестит ракетки либо с чешкой Люси Шафаржовой, либо с Венгеркой Тимеа Бабош.
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