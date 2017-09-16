Алисон ван Уйтванк отдала сопернице лишь три гейма в полуфинале турнира в Квебеке

Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время 23-летняя ван Уйтванк сделала один эйс, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 30-летняя Мариа четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

В финале турнира Coupe Banque Nationale ван Уйтванк скрестит ракетки либо с чешкой Люси Шафаржовой, либо с Венгеркой Тимеа Бабош.