Эрбер и Маю вывели сборную Франции вперед в матче Кубка Дэвиса против команды Сербии
МОСКВА, 16 сен —
Р-Спорт. Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю вывели сборную Франции по теннису вперед в домашнем матче ½ финала Кубка Дэвиса против команды Сербии.
В субботу в Лилле состоялась встреча в парном разряде, в которой Эрбер и Маю нанесли поражение Филипу Крайиновичу и Ненаду Зимоничу — 6:1, 6:2, 7:6 (7:3). На корте соперники провели чуть менее двух часов.
После двух игровых дней счет в матче стал 2−1 в пользу французов. На четвертую встречу заявлены
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