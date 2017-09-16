Эрбер и Маю вывели сборную Франции вперед в матче Кубка Дэвиса против команды Сербии

В субботу в Лилле состоялась встреча в парном разряде, в которой Эрбер и Маю нанесли поражение Филипу Крайиновичу и Ненаду Зимоничу — 6:1, 6:2, 7:6 (7:3). На корте соперники провели чуть менее двух часов.

После двух игровых дней счет в матче стал 2−1 в пользу французов. На четвертую встречу заявлены Жо-Вильфрид Цонга и Душан Лайович.