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https://sport.mail.ru/news/tennis/31028396/
16 сентября 2017, 19:30 | Теннис | Р-Спорт

Сюко Аояма и Чжаосюань Ян выиграли теннисный турнир в Токио в парном разряде

МОСКВА, 16 сен — Р-Спорт. Японка Сюко Аояма и китаянка Чжаосюань Ян завоевали титул на теннисном турнире в Токио в парном разряде.

Аояма и Чжаосюань Ян, посеянные на турнире под четвертым номером, в финальной встрече взяли верх над австралийками Сторм Сэндерс и Моник Адамчак — 6:0, 2:6, 10:5 (супертай-брейк). Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут.

Призовой фонд турнира превышает 226 тысяч долларов.
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