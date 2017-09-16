Сюко Аояма и Чжаосюань Ян выиграли теннисный турнир в Токио в парном разряде
МОСКВА, 16 сен —
Р-Спорт. Японка Сюко Аояма и китаянка Чжаосюань Ян завоевали титул на теннисном турнире в Токио в парном разряде.
Аояма и Чжаосюань Ян, посеянные на турнире под четвертым номером, в финальной встрече взяли верх над австралийками Сторм Сэндерс и Моник Адамчак — 6:0, 2:6, 10:5 (супертай-брейк). Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут.
Призовой фонд турнира превышает 226 тысяч долларов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter