Героя US Open обокрали в Будапеште

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Венгрия — Россия — 1−1

Уже в первой партии поединка с Мартоном Фучовичем ставший прорывом US Open молодой россиянин столкнулся с проблемами. При счете 2:2 у Рублева начались трудности на своей подаче.

Отыграв три брейк-пойнта, россиянин уступил гейм на четвертом, а затем и вовсе проиграл 12 розыгрышей подряд, а вместе с ними и сет — 2:6.

Во втором сете Андрей смог навязать предпочитающему грунтовое покрытие оппоненту более равную борьбу, сам заработал несколько брейк-пойнтов, но реализовать их не сумел, однажды отдав свою подачу — 4:6.

Решив, что полтора часа, затраченных на первые два сета, не должны пропасть зря, россиянин добавил в третьей партии.

Рублев добился первого в матче брейка, правда, затем отдал и свою подачу. В десятом гейме Андрей на подаче Фучовича не реализовал сет-пойнт, но уже в следующем «чужом» гейме смог это сделать, не оставив оппоненту возможности на исправление ситуации — 7:5.

По четвертому сету казалось, что перелом в игре наступил окончательно. Уставший Фучович ошибался все больше и больше и борьбы толком навязать не сумел, проиграв две своих подачи и партию — 6:2.

Однако, как выяснилось в пятом сете, больше устал как раз совершавший камбэк Рублев. Решающий сет он уже не смог провести на необходимом уровне, а бросивший бороться в четвертой партии и сэкономивший энергию и эмоции Фучович дожал оппонента — 6:3.

Впрочем, такой поворот событий вряд ли стал сюрпризом для дебютирующего в матче с Венгрией в роли капитана мужской сборной России Игоря Куницына. Он еще до начала поединка предупреждал об опасности венгров.

«Рейтинг лидеров сборной Венгрии не совсем отражает положение дел. Мы прекрасно знаем, что Андрей Рублев проигрывал обоим ребятам из команды Венгрии. Фучович в этом сезоне нанес поражения Жене Донскому и Мише Южному, на грунте он представляет большую опасность, — приводит слова Куницына официальный сайт Федерации тенниса России. -

В этом году впервые вошел в Топ-100. Что касается Аттилы Балажа, то он проводит лучший сезон в карьере, в этом году обыграл Рублева как раз на грунте. Поэтому настраиваемся на очень серьезный матч, соперник силен.

Мы постоянно на связи с Шамилем Тарпищевым. Я давно являюсь его учеником, с 2013 года, надеюсь и впредь продолжать это делать. К сожалению, он не сможет присутствовать на матче, но мы постараемся воплотить в том числе и его задумки. А я в свою очередь должен использовать опыт, который накопил за время карьеры игрока.

«Я люблю играть в Кубке Дэвиса. Мой теннис в этом турнире становится лучше, и я люблю вызовы — матчи против игроков с более высоким рейтингом», — сказал после игры радостный Фучович.

Выправлять положение предстояло другому молодому российскому теннисисту Карену Хачанову, который следом вышел на корт против Аттилы Балажа.

Правда, по первой партии ощущения, что это удастся, не было. Венгр буквально разнес Хачанова в первом сете, сделав два брейка и не предоставив оппоненту даже ни одного брейк-пойнта.

Однако затем Карен смог собраться. Уверенно выиграв вторую партию — 6:2, — он вынудил оппонента взять медицинский тайм-аут.

После него Балаж зарубился в третьем сете, который вышел самым упорным в первый день матча Венгрия — Россия и завершился победой российского спортсмена на затяжном тай-брейке — 7:6 (14:12).

После этого ни моральных, ни физических сил сопротивляться у Балажа просто не осталось, и Хачанов легко и непринужденно закрепил победу в четвертой партии — 6:1.

«Честно говоря, на каждом этапе в карьере будет давление и будет груз ответственности. Какой бы ты не был по рейтингу. Но я стараюсь об этом не думать, а сосредоточиться на работе, которая еще предстоит впереди для достижения главных и более высоких целей» — сказал Хачанов.

Теперь 16 сентября в 15.00 мск Балаж и Фучович в парной комбинации сразятся с Константином Кравчуком и Даниилом Медведевым, а на следующий день исход матча решится в еще двух одиночных поединках. Напомним, что победитель противостояния начнет следующий сезон в Мировой группе.

Россия играла в этом году в 1/8 финала Мировой группы с Сербией, но уступила там со счетом 1−4.