Южный напрямую попал в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге

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Его место в основной сетке займёт россиянин Михаил Южный. Отметим, что Михаил ранее удостоился «уайлд-кард» от организаторов. Таким образом, теперь специальное приглашение сможет получить другой теннисист.

На момент формирования списка участников турнира 35-летний москвич занимал 98-е место в рейтинге АТР, а сейчас располагается на 114-й позиции в мужской табели о рангах.