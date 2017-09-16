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16 сентября 2017, 10:58 | Теннис | Чемпионат.com

Южный напрямую попал в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге

Аргентинец Федерико Дельбонис отказался от участия в турнире в Санкт-Петербурге, который пройдёт с 18 по 24 сентября на харде в зале.

Аргентинец <span class=error>Федерико</span> Дельбонис отказался от участия в турнире в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> который пройдёт с 18 по 24 сентября на <span class=error>харде</span> в зале. Увеличить
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Его место в основной сетке займёт россиянин Михаил Южный. Отметим, что Михаил ранее удостоился «уайлд-кард» от организаторов. Таким образом, теперь специальное приглашение сможет получить другой теннисист.

На момент формирования списка участников турнира 35-летний москвич занимал 98-е место в рейтинге АТР, а сейчас располагается на 114-й позиции в мужской табели о рангах.
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