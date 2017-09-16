Бублик вышел в ½ финала «Челленджера» в Турции

В четвертьфинале Бублик, сеянный в одиночном разряде под пятым номером, взял верх над второй ракеткой турнира, представителем Узбекистана Денисом Истоминым, который отказался от продолжения борьбы в этом матче в первом сете при счете 3:2 в пользу казахстанца.

В полуфинале в субботу Бублик встретится с шестой ракеткой соревнований, итальянцем Маттео Берреттини, который в четвертьфинале обыграл четвертую ракетку турнира, россиянина Евгения Донского — 6:2, 6:4.

Ранее в матче второго круга Бублик обыграл итальянца Симоне Болелли — 2:6, 6:0, 6:1, а на старте прошел турка Мерта Туркера — 6:2, 7:5. Бублик был натурализован Казахстаном в январе этого года, и успел выиграть под казахстанским флагом два «Челленджера» — в феврале в Мексике и в августе в США.