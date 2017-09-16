Бабош вышла в полуфинал турнира в Квебеке и сыграет с Шафаржовой

В четвертьфинале соревнований её соперницей выступила представительница Канады Франсуаза Абанда, венгерка взяла верх в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.



Матч продолжался 1 час 12 минут. В активе Бабош 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13. Абанда 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала лишь 1 брейк-пойнт из 6.



В полуфинале турнира Бабош встретится с чешской теннисисткой Люси Шафаржовой, которая оказалась сильнее своей соотечественницы Люции Градецкой.