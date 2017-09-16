Бабош вышла в полуфинал турнира в Квебеке и сыграет с Шафаржовой
Венгерская теннисистка Тимя Бабош пробилась в полуфинал турнира в Квебеке.
В четвертьфинале соревнований её соперницей выступила представительница Канады Франсуаза Абанда, венгерка взяла верх в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.
Матч продолжался 1 час 12 минут. В активе Бабош 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных
В полуфинале турнира Бабош встретится с чешской теннисисткой Люси Шафаржовой, которая оказалась сильнее своей соотечественницы Люции Градецкой.
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