Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/31024056/
16 сентября 2017, 9:57 | Теннис | Чемпионат.com

Бабош вышла в полуфинал турнира в Квебеке и сыграет с Шафаржовой

Венгерская теннисистка Тимя Бабош пробилась в полуфинал турнира в Квебеке.

В четвертьфинале соревнований её соперницей выступила представительница Канады Франсуаза Абанда, венгерка взяла верх в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 12 минут. В активе Бабош 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13. Абанда 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала лишь 1 брейк-пойнт из 6.

В полуфинале турнира Бабош встретится с чешской теннисисткой Люси Шафаржовой, которая оказалась сильнее своей соотечественницы Люции Градецкой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп