Карен Хачанов победил венгра Балажа в матче Кубка Дэвиса по теннису
ТАСС, 16 сентября. Карен Хачанов победил Аттилу Балажа во второй встрече матча
плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса по теннису между сборными России и Венгрии, проходящем в Будапеште.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 7:6 (14:12), 6:1 в пользу Хачанова. Общий счет в матче до трех побед стал 1−1.
В Мировой группе выступают 16 команд, и проигравшие в 1/8 финала сборные вынуждены проводить матчи за сохранение места в элите. В феврале сборная России уступила команде Сербии со счетом 1−4, получив в соперники по стыковым матчам одного из победителей турнира в
Матч Россия — Венгрия завершится 17 сентября.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter