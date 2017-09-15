Жал-жал, не дожал. Рублев проиграл Фучовичу в Кубке Дэвиса

Сборная России прибыла на матч Кубка Дэвиса в Венгрию в отличном настроении. Этим летом у каждого из ее членов были хорошие победы — маленькие и большие — и немало поводов для гордости. Андрей Рублев только что сыграл первый для всех российских мужчин за четыре года четвертьфинал на турнире «Большого шлема» и наверняка жаждал развить успех в матче за национальную команду, за которую он с готовностью играет с 17 лет.

Все бы ничего, но команда-хозяйка, даже несмотря на короткую скамейку, стала в Кубке Дэвиса мощной силой. В февральском матче Группы I венгры переиграли крепкую сборную Словакии и получили право побороться за повышение в классе, а в Мировой группе венгров не было с 1996 года.

Первый номер венгерской сборной Мартон Фучович за страну выступает здорово: в 13 последних матчах потерпел только одно поражение. Да и вообще нынешний сезон — лучший в его карьере. В июле он впервые вошел в первую сотню. Кстати, как и его визави по пятничному поединку Андрей Рублев. Только россиянин совершил рейд в Top-40, а венгр встретил осень 113-м в мировой классификации.

Тем не менее, капитан российской команды в этом матче Игорь Куницын старательно предостерегал всех от шапкозакидательских настроений. «Рейтинг не совсем отражает положение дел, — сказал он в интервью пресс-службе Федерации тенниса России. — Фучович в этом сезоне нанес поражения Жене Донскому и Мише Южному, на грунте он представляет большую опасность. Настраиваемся на очень серьезный матч, соперник силен».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Marton Fucsovics doesn't hang around as he races through the first set 62 over Andrey Rublev <a href="https://twitter.com/hashtag/HUNRUS?src=hash">#HUNRUS</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/DavisCup?src=hash">#DavisCup</a> <a href="https://t.co/GmBoLhSdkb">pic.twitter.com/GmBoLhSdkb</a></p>— Davis Cup (@DavisCup) <a href="https://twitter.com/DavisCup/status/908704642070179840">15 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Фучович и Рублев прежде встречались один раз как раз на грунте — в квалификации турнира в Барселоне в прошлом году. Тот матч обернулся почти трехчасовой битвой с двумя тай-брейками и завершился победой венгра. Чего-то подобного стоило ожидать и от пятничного поединка. Только к этому следовало добавить еще и специфику командного турнира.

Фучович начал поединок ударно, и уже в третьем гейме у россиянина возникли проблемы. Он отыграл три брейк-пойнта, а четвертый не смог — неудачно вышел к сетке и отправил мяч в аут — 1:2. Со счета 3:2 венгр и вовсе взял 12 очков подряд, благодаря чему завершил первый сет в свою пользу со счетом 6:2.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Hungary's Marton Fucsovics holds to love to close out the second set against Russia's Andrey Rublev ? <a href="https://t.co/MarVbQlH3t">pic.twitter.com/MarVbQlH3t</a></p>— Davis Cup (@DavisCup) <a href="https://twitter.com/DavisCup/status/908716526630572032">15 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Во второй партии лидер хозяев продолжил здорово подавать и, самое главное, надежнее действовал в розыгрышах, особенно если ему удавалось их затянуть. Тем не менее, мало помалу россиянину удалось приблизиться к оппоненту. Сначала он просто обозначил борьбу на чужой подаче и потом и заработал первый брейк-пойнт. Правда, случилось это уже после того, как Рублев отдал «свой» седьмой гейм. Фучович вскоре взял и вторую партию — 6:4.

К началу сета номер три в Будапеште совсем стемнело, и игра продолжилась при искусственном освещении. Дебют этой партии остался за вторым номером российской команды. Рублев, играя красиво и эффективно, повел 3:0. Правда, впереди он был недолго — Фучович сделал счет 3:3. Ближе к концовке стало очень заметно, что венгр устал. Ему все сложнее давались затяжные розыгрыши, в которых он бил оппонента в начале. Он все тяжелее добегать до мячей, которые россиянин разводил по углам. В 10-м гейме россиянин получил первый сетбол, но венгр нашел в себе силы его отыграть, а вот в 12-м Рублев все же сделал еще один брейк и выиграл партию, не дожидаясь тай-брейка — 7:5.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">We're going all the way into a 5th set in the opening rubber in Budapest after <a href="https://twitter.com/AndreyRublev97">@AndreyRublev97</a> clinches the 4th set against Marton Fucsovics <a href="https://t.co/J3bwkRf2tc">pic.twitter.com/J3bwkRf2tc</a></p>— Davis Cup (@DavisCup) <a href="https://twitter.com/DavisCup/status/908739301864804353">15 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На третьем часу борьбы устал, конечно, и россиянин. Но пресловутая физическая подготовка в академии в Барселоне, о важности которой Рублев говорил неоднократно, дает плоды. В четвертой партии 19-летний теннисист из команды гостей выглядел свежее. Вновь сделав брейк в самом начале, на этот раз он преимущества не упустил, а только преумножил — 6:2 за 28 минут. Эта партия получилась самой скоротечной в матче.

Казалось бы, после этого должна была развалиться игра Фучовича, но первым свою подачу проиграл почему-то Рублев. Равновесие, правда, было тут же восстановлено. А ключевым стал седьмой гейм. Там россиянин при 15:30 старался сыграть как можно более осторожно, но все же ошибся, подарив сопернику брейк-пойнт. Первый отразил уверенным смэшем, а на втором Фучович отлично подготовился и сыграл укороченным.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Take a bow Marton Fucsovics ??? <a href="https://t.co/QQNQzpYQQI">pic.twitter.com/QQNQzpYQQI</a></p>— Davis Cup (@DavisCup) <a href="https://twitter.com/DavisCup/status/908748614498967553">15 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

После такого венгр завелся сам и завел публику. Зрители, до того создававшие вокруг матча весьма мирную, если не сказать камерную, обстановку, принялись вскакивать на ноги и кричать после каждого розыгрыша. А Мартон взял девять очков подряд и заработал тройной матчбол. При розыгрыше второго мяч после долгого обмена ударами полетела от Рублева в трос, а потом — в аут. Венгр упал на колени, эмоционально празднуя победу — 6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3. А россиянин, понятно, был очень расстроен поражением в почти спасенном матче. Он проиграл третий из четырех своих пятисетовиков, а сборная России пока уступает 0:1.