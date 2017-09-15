Жал-жал, не дожал. Рублев проиграл Фучовичу в Кубке Дэвиса
Сборная России уступает 0:1 после первой игры матча
плей-офф Мировой группы Кубка с Венгрией.
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Видимо, что-то случилось...
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Сборная России прибыла на матч Кубка Дэвиса в Венгрию в отличном настроении. Этим летом у каждого из ее членов были хорошие победы — маленькие и большие — и немало поводов для гордости. Андрей Рублев только что сыграл первый для всех российских мужчин за четыре года четвертьфинал на турнире «Большого шлема» и наверняка жаждал развить успех в матче за национальную команду, за которую он с готовностью играет с 17 лет.
Все бы ничего, но
Первый номер венгерской сборной Мартон Фучович за страну выступает здорово: в 13 последних матчах потерпел только одно поражение. Да и вообще нынешний сезон — лучший в его карьере. В июле он впервые вошел в первую сотню. Кстати, как и его визави по пятничному поединку Андрей Рублев. Только россиянин совершил рейд в Top-40, а венгр встретил осень 113-м в мировой классификации.
Тем не менее, капитан российской команды в этом матче Игорь Куницын старательно предостерегал всех от шапкозакидательских настроений. «Рейтинг не совсем отражает положение дел, — сказал он в интервью
Фучович и Рублев прежде встречались один раз как раз на грунте — в квалификации турнира в Барселоне в прошлом году. Тот матч обернулся почти трехчасовой битвой с двумя
Фучович начал поединок ударно, и уже в третьем гейме у россиянина возникли проблемы. Он отыграл три
Во второй партии лидер хозяев продолжил здорово подавать и, самое главное, надежнее действовал в розыгрышах, особенно если ему удавалось их затянуть. Тем не менее, мало помалу россиянину удалось приблизиться к оппоненту. Сначала он просто обозначил борьбу на чужой подаче и потом и заработал первый
К началу сета номер три в Будапеште совсем стемнело, и игра продолжилась при искусственном освещении. Дебют этой партии остался за вторым номером российской команды. Рублев, играя красиво и эффективно, повел 3:0. Правда, впереди он был недолго — Фучович сделал счет 3:3. Ближе к концовке стало очень заметно, что венгр устал. Ему все сложнее давались затяжные розыгрыши, в которых он бил оппонента в начале. Он все тяжелее добегать до мячей, которые россиянин разводил по углам. В 10-м гейме россиянин получил первый сетбол, но венгр нашел в себе силы его отыграть, а вот в 12-м Рублев все же сделал еще один брейк и выиграл партию, не дожидаясь
На третьем часу борьбы устал, конечно, и россиянин. Но пресловутая физическая подготовка в академии в Барселоне, о важности которой Рублев говорил неоднократно, дает плоды. В четвертой партии 19-летний теннисист из команды гостей выглядел свежее. Вновь сделав брейк в самом начале, на этот раз он преимущества не упустил, а только преумножил — 6:2 за 28 минут. Эта партия получилась самой скоротечной в матче.
Казалось бы, после этого должна была развалиться игра Фучовича, но первым свою подачу проиграл
После такого венгр завелся сам и завел публику. Зрители, до того создававшие вокруг матча весьма мирную, если не сказать камерную, обстановку, принялись вскакивать на ноги и кричать после каждого розыгрыша. А Мартон взял девять очков подряд и заработал тройной матчбол. При розыгрыше второго мяч после долгого обмена ударами полетела от Рублева в трос, а потом — в аут. Венгр упал на колени, эмоционально празднуя победу — 6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3. А россиянин, понятно, был очень расстроен поражением в почти спасенном матче. Он проиграл третий из четырех своих пятисетовиков, а сборная России пока уступает 0:1.
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