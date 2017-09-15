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15 сентября 2017, 20:59 | Теннис | ТАСС

Россиянин Рублев проиграл венгру Фучовичу в матче Кубка Дэвиса

ТАСС, 15 сентября. Андрей Рублев проиграл Мартону Фучовичу в первой встрече матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса по теннису между сборными России и Венгрии, проходящем в Будапеште.

Первая встреча матча <nobr>плей-офф</nobr> Мировой группы завершилась победой венгра в пяти сетах. Увеличить
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Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3 в пользу Фучовича. Игра продолжалась 3 часа 25 минут.

Общий счет в матче до трех побед стал 1−0 в пользу венгерской команды.

Позднее в пятницу во второй встрече Карен Хачанов сыграет с Аттилой Балашем.

В Мировой группе выступают 16 команд, и проигравшие в 1/8 финала сборные вынуждены проводить матчи за сохранение места в элите. В феврале сборная России уступила команде Сербии со счетом 1−4, получив в соперники по стыковым матчам одного из победителей турнира в европейско- африканской группе — сборную Венгрии.

Матч Россия — Венгрия проходит в Будапеште с 15 по 17 сентября.
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