Россиянин Рублев проиграл венгру Фучовичу в матче Кубка Дэвиса
ТАСС, 15 сентября. Андрей Рублев проиграл Мартону Фучовичу в первой встрече матча
плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса по теннису между сборными России и Венгрии, проходящем в Будапеште.
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Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3 в пользу Фучовича. Игра продолжалась 3 часа 25 минут.
Общий счет в матче до трех побед стал 1−0 в пользу венгерской команды.
Позднее в пятницу во второй встрече Карен Хачанов сыграет с Аттилой Балашем.
В Мировой группе выступают 16 команд, и проигравшие в 1/8 финала сборные вынуждены проводить матчи за сохранение места в элите. В феврале сборная России уступила команде Сербии со счетом 1−4, получив в соперники по стыковым матчам одного из победителей турнира в европейско- африканской группе — сборную Венгрии.
Матч Россия — Венгрия проходит в Будапеште с 15 по 17 сентября.
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