«Кубок Дэвиса». Марин Чилич отдал сопернику шесть геймов
Пятая ракетка мира, хорватский теннисист Марин Чилич, в матче
плей-офф Мировой группы «Кубка Дэвиса» взял верх над колумбийцем Алехандро Гонсалесом, занимающим 484-е место мирового рейтинга, — 6/1, 6/4, 6/1.
За 1 час 51 минуту матча Марин сделал 13 эйсов и шесть брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Алехандро один раз подал навылет и допустил четыре двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.
В следующем матче сыграют Сантьяго Хиральдо и Франко Скругор.
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