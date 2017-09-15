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https://sport.mail.ru/news/tennis/31022218/
15 сентября 2017, 20:31 | Теннис | GoTennis.ru

«Кубок Дэвиса». Марин Чилич отдал сопернику шесть геймов

Пятая ракетка мира, хорватский теннисист Марин Чилич, в матче плей-офф Мировой группы «Кубка Дэвиса» взял верх над колумбийцем Алехандро Гонсалесом, занимающим 484-е место мирового рейтинга, — 6/1, 6/4, 6/1.

За 1 час 51 минуту матча Марин сделал 13 эйсов и шесть брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Алехандро один раз подал навылет и допустил четыре двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

В следующем матче сыграют Сантьяго Хиральдо и Франко Скругор.
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