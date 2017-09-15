«Кубок Дэвиса». Марин Чилич отдал сопернику шесть геймов

За 1 час 51 минуту матча Марин сделал 13 эйсов и шесть брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Алехандро один раз подал навылет и допустил четыре двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

В следующем матче сыграют Сантьяго Хиральдо и Франко Скругор.