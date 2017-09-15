Швейцарские теннисисты сравняли счет в матче Кубка Дэвиса с командой Беларуси

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Белорусский теннисист пытался оказать сопротивление опытному и располагающемуся выше в рейтинге швейцарцу. Матч продолжался более двух часов, но выиграть вторую встречу подряд подопечным Владимира Волчкова не удалось. После первого игрового дня счет в матче до трех побед стал 1:1. Ранее Ярослав Шило обыграл Генри Лааксонена.

Ярославу Шило удалось воспользоваться ошибками Генри Лааксонена, также белорус четко действовал на задней линии и на подаче мяча.

Во второй день матча плей-офф за выход в Мировую группу состоится парная встреча. Максим Мирный и Андрей Василевский будут противостоять Адриану Бодмеру и Луке Маргароли. Начало поединка 16 сентября в 14.00.

Победитель матча и обладатель путевки в основную группу Мировой группы определится 17 сентября в играх одиночного разряда.