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15 сентября 2017, 20:19 | Теннис | БЕЛТА

Швейцарские теннисисты сравняли счет в матче Кубка Дэвиса с командой Беларуси

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцарские теннисисты сравняли счет в матче Кубка Дэвиса с командой Беларуси. В Биле во второй игре первого игрового дня Марко Кьюдинелли нанес поражение Дмитрию Жирмонту — 6:3, 4:6, 6:4, 6:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В <span class=error>Биле</span> во второй игре первого игрового дня Марко Кьюдинелли нанес поражение Дмитрию <span class=error>Жирмонту</span> — 6:3 4:6 6:4 6:3. Увеличить
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Белорусский теннисист пытался оказать сопротивление опытному и располагающемуся выше в рейтинге швейцарцу. Матч продолжался более двух часов, но выиграть вторую встречу подряд подопечным Владимира Волчкова не удалось. После первого игрового дня счет в матче до трех побед стал 1:1. Ранее Ярослав Шило обыграл Генри Лааксонена.

Ярославу Шило удалось воспользоваться ошибками Генри Лааксонена, также белорус четко действовал на задней линии и на подаче мяча.

Во второй день матча плей-офф за выход в Мировую группу состоится парная встреча. Максим Мирный и Андрей Василевский будут противостоять Адриану Бодмеру и Луке Маргароли. Начало поединка 16 сентября в 14.00.

Победитель матча и обладатель путевки в основную группу Мировой группы определится 17 сентября в играх одиночного разряда.

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