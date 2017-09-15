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15 сентября 2017, 15:52 | Теннис | Sports.kz

Аргентина сравняла счет в матче плей-офф Кубка Дэвиса с Казахстаном

В Астане прошел второй матч плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Аргентины, сообщает Sports.kz.

Казахстанскому теннисисту Дмитрию Попко (196-е место в рейтинге ATP) противостоял аргентинец Диего Шварцман (28-е). Матч завершился победой Шварцмана в трех сетах — 6:4, 6:2, 6:2.

Напомним, ранее Михаил Кукушкин (78-е) обыграл Гвидо Пелью (73-е) — 6:7, 7:6, 6:2, 6:4.

Завтра состоится парная встреча — Михаил Кукушкин/Александр Недовесов — Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени.

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