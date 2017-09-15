Аргентина сравняла счет в матче плей-офф Кубка Дэвиса с Казахстаном
В Астане прошел второй матч
плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Аргентины, сообщает Sports.kz.
Казахстанскому теннисисту Дмитрию Попко (196-е место в рейтинге ATP) противостоял аргентинец Диего Шварцман (28-е). Матч завершился победой Шварцмана в трех сетах — 6:4, 6:2, 6:2.
Напомним, ранее Михаил Кукушкин (78-е) обыграл Гвидо Пелью (73-е) — 6:7, 7:6, 6:2, 6:4.
Завтра состоится парная встреча — Михаил Кукушкин/Александр Недовесов — Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени.
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