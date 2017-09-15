Кончита Мартинес: Я не заслужила такого неуважительного отношения

«Очень разочарована поведением Федерации. Так поступать нельзя. Они будто доверили управление кораблём в шторм, а как только буря утихла, забрали его. Своей работой и преданностью испанскому теннису я не заслужила такого неуважения», — цитирует Мартинес Punto de Break.