Кончита Мартинес: Я не заслужила такого неуважительного отношения
Испанка Кончита Мартинес прокомментировала решение руководства национальной Федерации тенниса отправить её в отставку с поста капитана сборных в «Кубке Дэвиса» и «Кубке Федерации».
«Очень разочарована поведением Федерации. Так поступать нельзя. Они будто доверили управление кораблём в шторм, а как только буря утихла, забрали его. Своей работой и преданностью испанскому теннису я не заслужила такого неуважения», — цитирует Мартинес Punto de Break.
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