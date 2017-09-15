Евгений Донской не смог пройти в полуфинал «Челленджера» в Стамбуле

Первая очная встреча игроков продлилась 1 час 9 минут. 89-я ракетка мира, 27-летний Евгений, один раз взял подачу соперника, совершил два эйса и четыре двойные ошибки. 21-летний Маттео, занимающий 141-е место в мировой классификации, сделал четыре брейка и пять эйсов, один раз ошибившись при подаче.

В полуфинале турнира Берреттини сыграет либо с Денисом Истоминым из Узбекистана, либо с Александром Бубликом, представляющим Казахстан.