Евгений Донской не смог пройти в полуфинал «Челленджера» в Стамбуле
Российский теннисист Евгений Донской не сумел преодолеть барьер ¼ финала «Челленджера» в Стамбуле, проиграв в двух сетах итальянцу Маттео Берреттини, — 2/6, 4/6.
Первая очная встреча игроков продлилась 1 час 9 минут. 89-я ракетка мира, 27-летний Евгений, один раз взял подачу соперника, совершил два эйса и четыре двойные ошибки. 21-летний Маттео, занимающий 141-е место в мировой классификации, сделал четыре брейка и пять эйсов, один раз ошибившись при подаче.
В полуфинале турнира Берреттини сыграет либо с Денисом Истоминым из Узбекистана, либо с Александром Бубликом, представляющим Казахстан.
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