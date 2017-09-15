Игорь Куницын: Перед сборной всегда стоит одна задача - показать максимум

— Игорь, если посмотреть на рейтинг наших соперников, то может сложиться впечатление, что российские теннисисты должны побеждать без особых проблем. Так ли это?

— Рейтинг не совсем отражает положение дел. Мы прекрасно знаем, что Андрей Рублёв проигрывал обоим ребятам из команды Венгрии. Фучович в этом сезоне нанёс поражения Жене Донскому и Мише Южному, на грунте он представляет большую опасность. В этом году впервые вошёл в Топ-100. Что касается Балаша, то он проводит лучший сезон в карьере, в этом году обыграл Андрея Рублёва как раз на грунте. Поэтому настраиваемся на очень серьёзный матч, соперник силён.

— В матче против Венгрии состоится ваш дебют посту капитана мужской сборной России в «Кубке Дэвиса». Давал ли Шамиль Тарпищев какие-то советы вам, напутствия?

— Конечно, мы постоянно на связи с Шамилем Анвяровичем. Я давно являюсь его учеником, с 2013 года, надеюсь и впредь продолжать это делать. К сожалению, он не сможет присутствовать на матче, но мы постараемся воплотить в том числе и его задумки. А я, в свою очередь, должен использовать опыт, который накопил за время карьеры игрока и уже на тренерском поприще.

— Какие задачи стоят перед нашей командой в этот раз? Ведь это очередная попытка закрепиться в Мировой группе.

— Задача у нас, как у тренерском штаба, всегда примерно одна: подготовить оптимально команду к матчу и показать максимум, на который мы способны.

— Шамиль Тарпищев недавно заявил, что нынешнему составу по силам в ближайшие несколько лет побороться за победу в розыгрыше «Кубка Дэвиса». Вы разделяете это мнение?

— Безусловно. Уверен, что эта команда способна побороться за главный командный трофей в теннисе. Надо учитывать, что у нас есть ещё и другие ребята, которые так же часть сборной: это и Женя Донской, и Андрей Кузнецов, молодые ребята подтягиваются. Будем надеяться, что уже скоро наша сборная будет бороться за «Кубок Дэвиса» каждый год.