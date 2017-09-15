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15 сентября 2017, 13:48 | Теннис | Sports.kz

Кукушкин вывел Казахстан вперед в матче плей-офф Кубка Дэвиса с Аргентиной

В Астане стартовал матч плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Аргентины, сообщает Sports.kz.

Первыми на корт вышли Михаил Кукушкин и Гвидо Пелья. Дебютная игра противостояния вышла затяжной: матч продолжался почти четыре часа. В упорной борьбе первый сет на тай-брейке взял аргентинец — 7:6 (5).

Во второй партии, отыграв два сетбола, Кукушкин перевел матч в очередной тай-брейк, и на этот раз казахстанец оказался сильнее — 7:6 (5).

Окрыленный своим «камбеком» теннисист из Казахстана не оставил шансов своему оппоненту в третьем сете — 6:2.

После этого Михаилу оставалось лишь дожать соперника, что он и сделал в четвертой партии — 6:4.

Как итог, яркая победа Кукушкина в первой игре плей-офф Кубка Дэвиса — 6:7 (5), 7:6 (5), 6:2, 6:4.

В следующем матче Дмитрий Попко встретится с 28-ой ракеткой мира Диего Шварцманом.

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