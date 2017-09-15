Кукушкин вывел Казахстан вперед в матче плей-офф Кубка Дэвиса с Аргентиной
В Астане стартовал матч
плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Аргентины, сообщает Sports.kz.
Первыми на корт вышли Михаил Кукушкин и Гвидо Пелья. Дебютная игра противостояния вышла затяжной: матч продолжался почти четыре часа. В упорной борьбе первый сет на
Во второй партии, отыграв два сетбола, Кукушкин перевел матч в очередной
Окрыленный своим «камбеком» теннисист из Казахстана не оставил шансов своему оппоненту в третьем сете — 6:2.
После этого Михаилу оставалось лишь дожать соперника, что он и сделал в четвертой партии — 6:4.
Как итог, яркая победа Кукушкина в первой игре
В следующем матче Дмитрий Попко встретится с 28-ой ракеткой мира Диего Шварцманом.
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