Сборная Японии повела со счётом 2:0 в матче «Кубка Дэвиса» с командой Бразилии

В стартовом матче 42-я ракетка мира, 29-летний Юити Сугита переиграл в трёх сетах 24-летнего Гильерме Клезара, занимающего 244-ю строчку мировой табели о рангах, — 6/2, 7/5, 7/6 (5).

Во втором поединке 139-й номер рейтинга АТР, 33-летний Го Соеда победил в пяти партиях 23-летнего Тьяго Монтейро, находящегося на 116-м месте в мировой классификации, — 3/6, 6/4, 6/3, 6/7 (1), 6/4.