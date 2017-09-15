Федерация тенниса Испании уволила Кончиту Мартинес с поста капитана сборных страны

Решение было принято на заседании совета RFET в Барселоне, участники которого выразили благодарность испанке и отметили «большую работу, проделанную Мартинес во главе испанских команд».

Новые капитаны испанских команд в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации будут объявлены в ближайшее время.

Мартинес стала капитаном мужской сборной на Кубке Дэвиса в 2015 году. Капитаном женской сборной страны испанка стала двумя годами ранее. В качестве теннисистки Мартинес пять раз выигрывала в составе сборной Испании Кубок Федерации, стала победительницей Уимблдона-1994 и дошла до финала Australian Open-1998 и US Open-2000, поднявшись на вторую строчку мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).