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https://sport.mail.ru/news/tennis/31016506/
15 сентября 2017, 13:23 | Теннис | Р-Спорт

Федерация тенниса Испании уволила Кончиту Мартинес с поста капитана сборных страны

МОСКВА, 15 сен — Р-Спорт. Федерация тенниса Испании (RFET) уволила Кончиту Мартинес с поста капитана сборных страны в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации, сообщается на официальном сайте RFET.

Решение было принято на заседании совета RFET в Барселоне, участники которого выразили благодарность испанке и отметили «большую работу, проделанную Мартинес во главе испанских команд».

Новые капитаны испанских команд в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации будут объявлены в ближайшее время.

Мартинес стала капитаном мужской сборной на Кубке Дэвиса в 2015 году. Капитаном женской сборной страны испанка стала двумя годами ранее. В качестве теннисистки Мартинес пять раз выигрывала в составе сборной Испании Кубок Федерации, стала победительницей Уимблдона-1994 и дошла до финала Australian Open-1998 и US Open-2000, поднявшись на вторую строчку мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
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