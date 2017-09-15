Федерация тенниса Испании уволила Кончиту Мартинес с поста капитана сборных страны
МОСКВА, 15 сен —
Р-Спорт. Федерация тенниса Испании (RFET) уволила Кончиту Мартинес с поста капитана сборных страны в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации, сообщается на официальном сайте RFET.
Решение было принято на заседании совета RFET в Барселоне, участники которого выразили благодарность испанке и отметили «большую работу, проделанную Мартинес во главе испанских команд».
Новые капитаны испанских команд в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации будут объявлены в ближайшее время.
Мартинес стала капитаном мужской сборной на Кубке Дэвиса в 2015 году. Капитаном женской сборной страны испанка стала двумя годами ранее. В качестве теннисистки Мартинес пять раз выигрывала в составе сборной Испании Кубок Федерации, стала победительницей Уимблдона-1994 и дошла до финала Australian Open-1998 и US Open-2000, поднявшись на вторую строчку мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter