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https://sport.mail.ru/news/tennis/31016496/
15 сентября 2017, 13:21 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Бовина потерпела поражение во втором круге турнира ITF в Лас-Вегасе

Российская теннисистка Елена Бовина не смогла преодолеть барьер второго раунда соревнований ITF в Лас-Вегасе, проиграв в двух сетах американке Марии Матеас, — 6/7 (5), 2/6.

Матч продлился 2 часа 22 минуты. 727-я ракетка мира, 34-летняя Бовина, пять раз брала подачу соперницы, совершила два эйса и пять двойных ошибок. 18-летняя Мария, занимающая 597-е место в мировой классификации, сделала семь брейков и один эйс, 12 раз ошибившись при подаче. Американка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.

В ¼ финала турнира Матеас сыграет с болгаркой Элицей Костовой.
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