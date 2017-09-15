Елена Бовина потерпела поражение во втором круге турнира ITF в Лас-Вегасе

Матч продлился 2 часа 22 минуты. 727-я ракетка мира, 34-летняя Бовина, пять раз брала подачу соперницы, совершила два эйса и пять двойных ошибок. 18-летняя Мария, занимающая 597-е место в мировой классификации, сделала семь брейков и один эйс, 12 раз ошибившись при подаче. Американка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.

В ¼ финала турнира Матеас сыграет с болгаркой Элицей Костовой.