Мария Шарапова: Нельзя, чтобы чьи-то мнения мешали мне творить

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«Здорово, что книга наконец-то вышла: это было очень долго, потому что процесс состоял из нескольких фаз.