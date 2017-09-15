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15 сентября 2017, 11:31 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова: Нельзя, чтобы чьи-то мнения мешали мне творить

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о процессе написания своей автобиографии.

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> рассказала о процессе написания своей автобиографии. Увеличить
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«Здорово, что книга наконец-то вышла: это было очень долго, потому что процесс состоял из нескольких фаз.

Я подписала контракт с издательством ещё в 2015 году. За эти два года я добавила несколько глав о том, что происходило. Конечно, в начале работы я не думала о дисквалификации.

Никто не знал, как я пишу. Даже друзья и команды прочитали книгу совсем недавно — в процессе работы я ничем не делилась. Нельзя было, чтобы чьи-то мнения мешали мне творить", — цитирует Шарапову пресс-служба Тура.
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