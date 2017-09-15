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https://sport.mail.ru/news/tennis/31013728/
15 сентября 2017, 9:42 | Теннис | GoTennis.ru

Токио. Элизе Мертенс не справилась с Кристиной Макхэйл

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс не смогла преодолеть барьер ¼ финала турнира в Токио, проиграв в двух сетах американке Кристине Макхэйл, — 4/6, 1/6.

Поединок продлился 1 час 6 минут. 41-я ракетка мира, 21-летняя Мертенс, дважды брала подачу соперницы, совершила два эйса и две двойные ошибки. 25-летняя Кристина, занимающая 62-ю строчку мировой табели о рангах, сделала пять брейков и один эйс, шесть раз ошибившись при подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались.

В полуфинале соревнований Japan Women’s Open Tennis Макхэйл сыграет с Зариной Дияс из Казахстана.
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