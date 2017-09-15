Токио. Элизе Мертенс не справилась с Кристиной Макхэйл

Поединок продлился 1 час 6 минут. 41-я ракетка мира, 21-летняя Мертенс, дважды брала подачу соперницы, совершила два эйса и две двойные ошибки. 25-летняя Кристина, занимающая 62-ю строчку мировой табели о рангах, сделала пять брейков и один эйс, шесть раз ошибившись при подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались.

В полуфинале соревнований Japan Women’s Open Tennis Макхэйл сыграет с Зариной Дияс из Казахстана.