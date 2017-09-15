Дияс одержала волевую победу над первой ракеткой Казахстана Путинцевой за выход в полуфинал турнира в Японии

Казахстанское дерби состоялась в ¼ финала турнира. Первый сет со счетом 6:4 выиграла Путинцева, но затем Дияс сначала взяла верх во второй партии — 6:1, а после смогла оставить за собой и третью — 6:3, тем самым, одержав волевую победу.

Стоит отметить, что Путинцева является 52-й ракеткой мира, а Дияс располагается на 100-м месте в рейтинге WTA. Ранее теннисистки между собой не встречались.