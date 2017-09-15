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https://sport.mail.ru/news/tennis/31013251/
15 сентября 2017, 9:02 | Теннис | Vesti.kz

Дияс одержала волевую победу над первой ракеткой Казахстана Путинцевой за выход в полуфинал турнира в Японии

Зарина Дияс обыграла первую ракетку Казахстана Юлию Путинцеву на турнире Japan Women`s Open Tennis, который проходит в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанское дерби состоялась в ¼ финала турнира. Первый сет со счетом 6:4 выиграла Путинцева, но затем Дияс сначала взяла верх во второй партии — 6:1, а после смогла оставить за собой и третью — 6:3, тем самым, одержав волевую победу.

Стоит отметить, что Путинцева является 52-й ракеткой мира, а Дияс располагается на 100-м месте в рейтинге WTA. Ранее теннисистки между собой не встречались.

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