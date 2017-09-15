Бублик забил ударом между ног

«Мои удары лучше твоих», — написал Бублик, обращаясь к 22-летнему австралийцу Нику Кирьосу. Тот похвалил коллегу, назвав удар отличным.

Встреча с Боллели завершилась победой Бублика со счетом 2:6, 6:0, 6:1.

2 мая этого года Бублик, занимающий 102-место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), потроллил Роджера Федерера и Энди Маррея.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">My hot shots are better than yours. <a href="https://twitter.com/NickKyrgios">@NickKyrgios</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/NextGenATP?src=hash">#NextGenATP</a> <a href="https://twitter.com/ATPChallenger">@ATPChallenger</a> <a href="https://t.co/FV1U9r9gLo">pic.twitter.com/FV1U9r9gLo</a></p>— Alexander Bublik (@AlexanderBublik) <a href="https://twitter.com/AlexanderBublik/status/907988653061890048">13 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>