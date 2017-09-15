Российские теннисисты сыграют с венграми за место в Мировой группе Кубка Дэвиса

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В Мировой группе выступают 16 команд, и проигравшие в 1/8 финала сборные вынуждены проводить матчи за сохранение места в элите. В феврале сборная России уступила сербской команде со счетом 1−4, получив в соперники по стыковым матчам одного из победителей турнира в европейско- африканской группе — команду Венгрии.

Сборную России в Будапеште в одиночных матчах представят 21-летний Карен Хачанов (32-е место в мировом рейтинге) и 19-летний Андрей Рублев (37), который неделю назад дошел до ¼ финала открытого чемпионата США, где уступил будущему победителю испанцу Рафаэлю Надалю. Дополняют команду Даниил Медведев (61) и 32-летний Константин Кравчук (169), которые заявлены на парный матч. Лидеры российской сборной в рейтинге заметно превосходят сильнейших игроков команды Венгрии — Мартона Фучовича (113) и Аттилу Балажа (164). В состав команды хозяев также входят 18-летний Жомбор Пирош и Габор Боршош.

В результате жеребьевки в пятницу первыми сыграют Рублев и Фучович, а затем — Хачанов и Балаж. В субботу будет сыграна парная встреча, где соперниками Балажа и Фучовича станут Кравчук и Медведев. В воскресенье Фучович сыграет с Хачановым, а Балаж — с Рублевым. Капитаны команд Габор Ковеш и Игорь Куницын имеют право проводить изменения в составах.

36-летний Куницын заменяет в Будапеште Шамиля Тарпищева, который является членом Международного олимпийского комитета и находится в Лиме на сессии МОК.

Матчи пройдут на грунтовом покрытии построенного специально к матчу в парке Копаши на берегу Дуная стадиона, который вмещает около четырех тысяч зрителей.

21 год вне Мировой группы

Сборные СССР/России и Венгрии встречались в Кубке Дэвиса шесть раз, и каждый раз верх брали отечественные теннисисты. Предыдущая встреча состоялась в 1996 году, когда в первом раунде Мировой группы в Москве в составе россиян играли Евгений Кафельников, Андрей Чесноков и Андрей Ольховский. Проиграв 21 год назад российской сборной, венгры с тех пор в элите мирового тенниса не появлялись, тогда как сборная России в 2002 и 2004 годах завоевывала Кубок Дэвиса — чемпионат мира по теннису среди мужских команд.

В других матчах стадии плей-офф за право сыграть в Мировой группе 15—17 сентября встречаются сборные Казахстана и Аргентины, Колумбии и Хорватии, Швейцарии и Белоруссии, Нидерландов и Чехии, Португалии и Германии, Японии и Бразилии, Канады и Индии.

В эти дни также пройдут полуфиналы Мировой группы. В Брюсселе сыграют команды Бельгии и Австралии, а в Лилле — Франции и Сербии.

Кубок Дэвиса по теннису разыгрывается с 1900 года, чаще других трофей выигрывали команды США (32 раза) и Австралии (28). В прошлом году впервые Кубок Дэвиса выиграла сборная Аргентины, победив в финале в Загребе хорватов. Уже в феврале аргентинцы расстались с титулом, в первом же круге нового сезона уступив команде Италии.