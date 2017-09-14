Елена Веснина: В России все знают, почему Шарапову дисквалифицировали
Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала тот факт, что соотечественницы поддерживали Марию Шарапову во время дисквалификации.
«Конечно, мы все прочитали всё, написанное про Машу. В России все понимают, что произошло на самом деле. Странно, что её поймали первой после запрета.
Шарапова ошиблась. Очевидно, что она не пыталась так улучшить свои результаты, ведь это не
А все ополчились на Машу, будто она
Мы говорили с врачами и учёными. Было интересно, поэтому и спрашивали. Они все в шоке — не понимают, почему мельдоний запретили. ВАДА даже исследования не провела.
Футболисты, бегуны, волейболисты — все его пьют для реабилитации. Много лет всё было хорошо, а тут запретили. Перед Олимпиадой!» — цитирует Елену Tennis.com.
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