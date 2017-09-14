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https://sport.mail.ru/news/tennis/31010338/
14 сентября 2017, 22:06 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Веснина: В России все знают, почему Шарапову дисквалифицировали

Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала тот факт, что соотечественницы поддерживали Марию Шарапову во время дисквалификации.

«Конечно, мы все прочитали всё, написанное про Машу. В России все понимают, что произошло на самом деле. Странно, что её поймали первой после запрета.

Шарапова ошиблась. Очевидно, что она не пыталась так улучшить свои результаты, ведь это не какой-то серьёзный препарат. У нас его принимают многие пожилые люди — он помогает работе сердца.

А все ополчились на Машу, будто она какой-то злодей. Это же не так. Все русские понимают, как обстоят дела, поэтому мы поддерживаем Марию. Но мы не выкрикиваем свои мысли в прессу, как некоторые.

Мы говорили с врачами и учёными. Было интересно, поэтому и спрашивали. Они все в шоке — не понимают, почему мельдоний запретили. ВАДА даже исследования не провела.

Футболисты, бегуны, волейболисты — все его пьют для реабилитации. Много лет всё было хорошо, а тут запретили. Перед Олимпиадой!» — цитирует Елену Tennis.com.
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