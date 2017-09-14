Матс Виландер: Маррея нельзя сравнивать с Федерером, Джоковичем и Надалем - он слабее

«Нет больше никакой “Большой четвёрки”. Этот формат придумали, когда Маррей стабильно играл в полуфиналах “Шлемов”. Но и тогда титулы брали другие. У Энди три победы на “мэйджорах”. У остальных ребят — 12, 16 и 19. Это огромная разница, хотя остальные из Топ-10 ещё дальше. Маррея нельзя сравнивать с Федерером, Джоковичем и Надалем — он слабее», — цитирует Виландера La Tercera.