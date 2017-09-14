Мария Шарапова: Проблемы с сердцем проявились после моего первого «Шлема»
Российская теннисистка Мария Шарапова в интервью ВВС рассказала о том, почему принимала мельдоний.
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Видимо, что-то случилось...
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— После первого в карьере «Шлема» я себя плохо чувствовала. Отец отвёл меня к детскому врачу — я была подростком. Мне сказали, что сердце работает не совсем так, как должно.
Мне посоветовали разные профилактические препараты, среди которых был и мельдоний. В России он везде использовался. Много лет нам говорили, что его можно принимать. А в 2016 году это изменилось.
— В начале прошлого сезона вам прислали уведомление?
— В нём была куча вложений — их вообще никто из игроков не открывает. Правда, можете спросить. Пометки про мельдоний не было видно. А отдельно никто не сказал: «Ребята, препарат, который в Восточной Европе пьют все, запретили». Это нужно было обозначить.
— Вам было тяжело?
— Очень. Я не знала, что будет дальше — это сложнее всего. В моей жизни всё расписано: я знаю, как играть, за что бороться, для чего тренироваться. У меня это отняли.
— Игроков тестируют достаточно строго?
— Не думаю, что в теннисе есть серьёзная проблема с допингом. А о строгости не меня нужно спрашивать. Я уже прошла несколько тестов.
— Вы сможете восстановить пострадавшую репутацию?
— Чувствую, что на многое способна. Это касается и настроя, и моей формы.
— Бушар назвала вас обманщицей.
— Это не имеет ничего общего с реальностью, поэтому я не обратила на неё внимания.
— Вы не обманщица?
— Именно.
— Но вы принимали запрещённый препарат.
— Я не знала, что он запрещён. Это нужно учитывать.
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