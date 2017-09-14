Мария Шарапова: Проблемы с сердцем проявились после моего первого «Шлема»

— После первого в карьере «Шлема» я себя плохо чувствовала. Отец отвёл меня к детскому врачу — я была подростком. Мне сказали, что сердце работает не совсем так, как должно.



Мне посоветовали разные профилактические препараты, среди которых был и мельдоний. В России он везде использовался. Много лет нам говорили, что его можно принимать. А в 2016 году это изменилось.



— В начале прошлого сезона вам прислали уведомление?

— В нём была куча вложений — их вообще никто из игроков не открывает. Правда, можете спросить. Пометки про мельдоний не было видно. А отдельно никто не сказал: «Ребята, препарат, который в Восточной Европе пьют все, запретили». Это нужно было обозначить.



— Вам было тяжело?

— Очень. Я не знала, что будет дальше — это сложнее всего. В моей жизни всё расписано: я знаю, как играть, за что бороться, для чего тренироваться. У меня это отняли.

фоторепортаж Мария Шарапова завершила борьбу на US Open Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла латвийке Анастасии Севастовой в четвертом круге US Open (общий призовой фонд — $50,4 млн).

— Игроков тестируют достаточно строго?

— Не думаю, что в теннисе есть серьёзная проблема с допингом. А о строгости не меня нужно спрашивать. Я уже прошла несколько тестов.



— Вы сможете восстановить пострадавшую репутацию?

— Чувствую, что на многое способна. Это касается и настроя, и моей формы.



— Бушар назвала вас обманщицей.

— Это не имеет ничего общего с реальностью, поэтому я не обратила на неё внимания.



— Вы не обманщица?

— Именно.



— Но вы принимали запрещённый препарат.

— Я не знала, что он запрещён. Это нужно учитывать.