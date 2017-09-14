Кукушкин и Пелья откроют матч плей-офф Кубка Дэвиса в Астане

В первый день, 15 сентября, на корт выйдут Михаил Кукушкин и Гвидо Пелья. Во втором матче сыграют Дмитрий Попко и Диего Шварцман.

Парная встреча пройдет 16 сентября. Казахстанцы Михаил Кукушкин и Александр Недовесов встретятся с аргентинской парой Массимо Гонсалесом и Андресом Молтени.

В заключительный день, 17 сентября, Михаил Кукушкин сыграет против Диего Шварцмана, Дмитрий Попко встретится с Гвидо Пелья.

Как сообщалось ранее, команда Казахстана решительно настроена на возвращение в мировую группу.