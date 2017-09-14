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https://sport.mail.ru/news/tennis/31002067/
14 сентября 2017, 11:14 | Теннис | БЕЛТА

Виктория Азаренко избрана в совет игроков Женской теннисной ассоциации

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко избрана в совет игроков Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу WTA.

Кроме белорусской теннисистки в совет игроков вошли <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> (США) <span class=error>Йоханна</span> <span class=error>Конта</span> (Великобритания) и <span class=error>Саманта</span> <span class=error>Стосур</span> (Австралия). Увеличить
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Кроме белорусской теннисистки, в совет игроков вошли Винус Уильямс (США), Йоханна Конта (Великобритания) и Саманта Стосур (Австралия). Все эти игроки входят в двадцатку сильнейших мирового рейтинга. Интересы теннисисток, входящих в топ-50, будет представлять Люция Шафаржова (Чехия), а от топ-100 — Джулия Боузрап (США). Также в совет избрали новозеландку Марину Эракович, но без права голоса.

В обновленном рейтинге WTA Виктория Азаренко занимает 205-е место. Лучшая из белорусок Александра Саснович расположилась на 86 месте.

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