Виктория Азаренко избрана в совет игроков Женской теннисной ассоциации

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Кроме белорусской теннисистки, в совет игроков вошли Винус Уильямс (США), Йоханна Конта (Великобритания) и Саманта Стосур (Австралия). Все эти игроки входят в двадцатку сильнейших мирового рейтинга. Интересы теннисисток, входящих в топ-50, будет представлять Люция Шафаржова (Чехия), а от топ-100 — Джулия Боузрап (США). Также в совет избрали новозеландку Марину Эракович, но без права голоса.

В обновленном рейтинге WTA Виктория Азаренко занимает 205-е место. Лучшая из белорусок Александра Саснович расположилась на 86 месте.