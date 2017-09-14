Казахстанки сыграют друг против друга в четвертьфинале турнира в Токио

Путинцева на стадии 1/8 финала обыграла китаянку Синьюнь Хань. Проиграв первую партию (2:6), во второй Хань отказалась от продолжения борьбы по причине травмы. В свою очередь, Дияс оказалась сильнее другой китаянки Чжан Шуай — 6:4, 6:2.

Матч с участием казахстанок состоится завтра. Это будет их первая очная встреча в карьере.