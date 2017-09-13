Тарпищев: российские теннисисты с удовольствием сыграют на олимпийском турнире в Париже

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В среду члены МОК во время 131-й сессии организации единогласно наделили Париж и Лос-Анджелес правом провести Олимпиады 2024 и 2028 годов соответственно.

«Да, конечно, матчи будут проходить на кортах “Ролан Гаррос”. Для нас это хорошо, потому что для многих наших теннисистов это любимый турнир. В Париже практически все есть, у них уникальная и хорошая программа. Им не потребуется колоссальных вложений, чтобы все доделать», — сказал Тарпищев.

«Олимпиада — это движение в будущее, привлечение в спорт молодежи, развитие города, развитие страны. Если в комплексе взять, сколько положительных вещей делает Олимпиада, то ее получение — это достояние страны. На сегодня это сделано правильно», — добавил он.